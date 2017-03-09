В Ємільчинському районі чоловік намагався підкупити поліцейських за допомогою 15 тисяч гривень

7 березня працівники відділу інспекції особового складу Управління кадрового забезпечення ГУНП та Управління патрульної поліції під час спільного профілактичного рейду виявили на вулиці смт. Ємільчине чоловіка з ознаками сильного акогольного сп’яніння. Під час оформлення відносно нього адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським 15 тисяч гривень для непритягнення його до відповідальності, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Згодом у відділенні поліції з’ясувалось, що затриманий є жителем с. Зубковичі Ємільчинського району.
Після того, як поліцейські попередили чоловіка про настання кримінальної відповідальності за пропонування хабара, він забрав свої гроші.
Після оформлення адміністративних матеріалів затриманого було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
За фактом пропонування поліцейським неправомірної вигоди проводиться перевірка. Можлива правова кваліфікація події – ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Законодавець передбачає за такі дії покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі на термін від 2 до 4 років.
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