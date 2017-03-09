Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:52 – Відому волонтерку Юлію Толмачову поранено у зоні АТО 
  • 01:24 – На Житомирщині затримано озброєних «чорних» лісорубів 
  • 20:06 – У Житомирі в багатоповерхівці пролунав вибух 
  • 19:29 – У Слов’янську СБУ затримала інформаторку т.зв. «ДНР». Відео 
  • 17:11 – Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України 

В Ємільчинському районі чоловік намагався підкупити поліцейських за допомогою 15 тисяч гривень

В Ємільчинському районі чоловік намагався підкупити поліцейських за допомогою 15 тисяч гривень7 березня працівники відділу інспекції особового складу Управління кадрового забезпечення ГУНП та Управління патрульної поліції під час спільного профілактичного рейду виявили на вулиці смт. Ємільчине чоловіка з ознаками сильного акогольного сп’яніння. Під час оформлення відносно нього адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським 15 тисяч гривень для непритягнення його до відповідальності, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Згодом у відділенні поліції з’ясувалось, що затриманий є жителем с. Зубковичі Ємільчинського району.

Після того, як поліцейські попередили чоловіка про настання кримінальної відповідальності за пропонування хабара, він забрав свої гроші.

Після оформлення адміністративних матеріалів затриманого було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

За фактом пропонування поліцейським неправомірної вигоди проводиться перевірка. Можлива правова кваліфікація події – ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Законодавець передбачає за такі дії покарання у вигляді штрафу або обмеження чи позбавлення волі на термін від 2 до 4 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 20
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Черняхові поліцейські в авто виявили наркотики (ФОТО)
» На Житомирщині працівники поліції затримали нелегальних бурштиношукачів та вилучили їх обладнання на понад 100 тисяч гривень (ФОТО)
» На Житомирщині під час отримання неправомірної вигоди затримано поліцейського
» У Житомирі поліцейські під час патрулювання затримали розбійника
» У Чуднівському районі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував тещі пістолетом (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Голову ДФС взято під варту на 60 діб
Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України
Година Землі 2017: допоможи природним паркам України!
Безвізовий режим важливий менш ніж для половини українців
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+