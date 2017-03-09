Відому волонтерку Юлію Толмачову поранено у зоні АТО

Поблизу Зайцевого снайпер терористів обстріляв волонтерський мікроватобус розривними кулями.
Це сталося світлою порою. У житомирської волонтерки Юлії Толмачової - поранення у голову, гелікоптером її доправили до шпиталя в Дніпрі. За кермом буса був інший волонтер, Сергій Адамяк, він поранений у руку.
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