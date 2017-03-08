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У каналізаційному колодязі на Житомирщині виявили тіло чоловіка

У каналізаційному колодязі на Житомирщині виявили тіло чоловіка Тіло чоловіка виявили у каналізаційному колодязі у Коростені, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка надійшло вчора о 19:26, була необхідна допомога рятувальників по вилученню тіла.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що на дні колодязя лежить непритомний чоловік.

Надзвичайники спустились до каналізаційного люку та виявили чоловіка, який лежав на дні колодязя, без ознак життя. Рятувальники підняли тіло потерпілого на поверхню та передали медикам, які констатували смерть чоловіка.

Обставини події наразі з’ясовують фахівці.
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