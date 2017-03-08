На Житомирщині затримано озброєних «чорних» лісорубів

7 березня 2017 року в Омелянівському лісництві державного підприємства «Коростенське лісомисливське господарство» працівниками лісової охорони був затриманий автомобіль УАЗ(фургон), завантажений колодами дуба, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.
За кермом вказаного автомобіля знаходився житель села Новина Коростенського району Ч., який 13січня цього року вже був затриманий за кермом КАМАЗа з незаконно зрубаною деревиною дуба в Ушомирському лісництві.
Вказаним автомобілем зловмисник шляхом зіткнення пошкодив рейдовий автомобіль підприємства ВАЗ-21213, державний №АМ0083МІ.
В цьому ж виділі було виявлено 13 незаконно зрубаних дерев дуба, діаметрами пнів від 61 до 90 см.
Заподіяна шкода складає 239540,79 гривень.
На місце злочину були викликані працівники Коростенського відділу поліції.
При огляді автомобіля УАЗ були знайдені патрони до нарізної зброї та предмет схожий на шумову гранату.
Матеріали направлені для розслідування до Коростенського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області.