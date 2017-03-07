Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 20:06 – У Житомирі в багатоповерхівці пролунав вибух 
  • 19:29 – У Слов’янську СБУ затримала інформаторку т.зв. «ДНР». Відео 
  • 17:11 – Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України 
  • 17:08 – На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля 
  • 16:39 – У Житомирі протестували проти того, аби психічно хворим та гомосексуалістам дозволяли всиновлювати дітей 

У Слов’янську СБУ затримала інформаторку т.зв. «ДНР». Відео

У Слов’янську СБУ затримала інформаторку т.зв. «ДНР». ВідеоСпівробітники Управління СБ України в Житомирській області затримали у Слов’янську на Донеччині інформаторку терористичної організації «ДНР», повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-групу УСБ України в Житомирській області.

Правоохоронці встановили, що жінка за завданням куратора одного з незаконних збройних формувань «ДНР» збирала інформацію про склад і озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки і особового складу сил антитерористичної операції у районі Слов’янська. Отримані дані зловмисниця передавала через Інтернет або телефоном, із дотриманням заходів конспірації, замовнику на тимчасово окупованій території.

За інформацією СБ України, на бік терористів жінка перейшла під час тимчасової окупації Слов’янська незаконними збройними формуваннями «ДНР» у 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими вона залишилася у районному центрі та розпочала збір та передачу інформації бойовикам.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили комп’ютер, флеш-накопичувач та мобільний телефон із доказами передання інформації представникам т.зв. «ДНР».

Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 38
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині затримано та повідомлено про підозру у скоєнні злочину поплічниці «ДНР»
» На Житомирщині СБУ оголосила в розшук бойовика т.зв. «ДНР»
» СБУ затримала колишнього держслужбовця із Житомира - керівника одного з органів «ДНР»
» СБУ викрила житомирянина - бойовика "ДНР"
» СБУ попередила на Житомирщині створення підпільної мережі терористів "ДНР"
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Голову ДФС взято під варту на 60 діб
Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України
Година Землі 2017: допоможи природним паркам України!
Безвізовий режим важливий менш ніж для половини українців
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+