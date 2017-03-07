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На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля

Підприємство, де без належних дозволів здійснювалося виготовлення деревного вугілля, викрили в ході спільного рейду співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Національною поліцією, прокуратурою та фахівцями Державної екологічної інспекції, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.
На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля
На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля
На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля
На Житомирщині СБУ ліквідувала незаконне виробництво деревного вугілля

Випалювання деревного вугілля на території колишньої ферми поблизу села Гулянка Коростенського району організувала місцева приватна підприємниця. Жінка самовільно встановила чотири спеціалізовані ємності об’ємом 30 кубічних метрів, т.зв. "бочки", в яких нелегально випалювалося вугілля із деревини твердих порід.

У розташованих поруч із «бочками» складських приміщеннях ферми випалене деревне вугілля фасувалося та зберігалося. На час прибуття групи на складі зберігалося близько півтисячі мішків готової продукції.

Під час перевірки власниця підприємства, яке за документами повинно було займатися виключно оптовою торгівлею твердим, рідким чи газоподібним паливом, не змогла надати правоохоронцям жодних дозвільних документів, у тому числі на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч.1 ст.241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вживають заходи з демонтажу саморобного устаткування для випалювання вугілля.
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