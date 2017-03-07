У Житомирі протестували проти того, аби психічно хворим та гомосексуалістам дозволяли всиновлювати дітей

Ввечері шостого березня близько півсотні осіб, серед яких, зокрема, представники однієї з церков, прийшли під стіни Житомирської облдержадміністрації, аби виступити проти внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я №479. На думку учасників акції протесту, цей наказ є небезпечним для українського суспільства і майбутнього дітей-сиріт. Говорить одна із організаторів акції протесту Віра Баланчук:
"Ми почули про те, що зараз хочуть внести зміни до наказу МОЗ №479, щоб змінити правила всиновлення сиріт, тобто розширити список тих громадян, які можуть всиновлювати дітей. До цього списку хочуть додати психічно хворих людей, з епілептичними розладами, шизофренією, СНІДом, гендерні меншини, тобто гомосексуалісти, лесбіянки і транссексуали. Ми виступаємо проти цього! Ми думаємо про майбутнє нашої країни, про наших дітей, і цей наказ просто допускає гріх".
Учасники акції протесту зібрали підписи проти внесення змін до наказу №479 і передали їх до облдержадміністрації, де їх прикріплять до звернення і направлять до Міністерства охорони здоров’я. Разом з тим, у пояснювальній записці до проекту наказу йдеться про те, що Перелік є дискримінаційним та не відповідає міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не відповідає Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" та Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". Крім того, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393 затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, де передбачено необхідність внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479. З огляду на вищевикладене, Міністерством охорони здоров'я України і було розроблено проект наказу "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479".103fm.com.ua