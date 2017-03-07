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Житомир – місто «ноу-хау»

Минулого тижня місто Житомир з метою обміну досвідом та навчальним візитом відвідали представники об'єднаних територіальних громад Житомирської та Дніпропетровської області, міжнародні та українські консультанти проекту «Енергоефективність у громадах», що виконується GIZ.
Житомир – місто «ноу-хау»

Мета проекту GIZ «Енергоефективність у громадах» - посилити здатність громад виконувати роль рушійної сили у впровадженні заходів з підвищення енергоефективності.

Місто Житомир – лідер консорціуму до складу якого увійшли міста : Коростень, Новоград-Волинський, Бердичів.

В рамках проекту «Енергоефективність у громадах» в місті Житомирі головна увага приділялася впровадженню енергетичного моніторингу, енергетичного менеджменту, термореновації будівель за європейськими стандартами, управлінню будівлями (фасіліті-менеджменту), вихованню енергоощадної поведінки молоді, створенню діалогової платформи між містами України, гендерній рівності.

«Сьогодні, місто Житомир – місто «ноу-хау», що дослівно з перекладу на українську мову означає «знає як». Мова йде про отриманий досвід міста в рамках проекту та можливість поширювати його в інших проектах та серед інших міст», - прокоментувала заступник директора проекту Іма Хренова-Шимкіна.

Учасники, зокрема, обговорили питання впровадження енергетичного моніторингу та менеджменту, як основні складові частини системи управління енергетичною політики міста, важливість залученості громади міста до питань енергоощадності та разом з гостями відвідали термомодернізовані об'єкти: ДНЗ №63 (в рамках технічної підтримки проекту «Енергоефективність у громадах», що виконується GIZ) та ДНЗ №6 (один із об’єктів в рамках проекту НЕФКО).
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
Житомир – місто «ноу-хау»
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