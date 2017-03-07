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Молода мама новонароджених трійнят просить в обласної влади квартиру в Житомирі

Молода мама новонароджених трійнят просить в обласної влади квартиру в ЖитомиріУ Житомирському обласному перинатальному центрі 3 березня з’явилися на світ трійнята. Матуся почувається добре, а ось малеча досі перебуває в реанімаційному відділенні.

Удома в Баранівці на матусю та новонароджених уже з нетерпінням чекають татусь та двоє старших братиків, чотирьох та двох років.

“У моєї мами було п’ятеро дітей, а в сім’ї чоловіка – восьмеро, – розповіла журналістам 31-річна породілля Людмила Заєць. – Тож нас велика кількість дітей у сім’ї не лякає. Спочатку, дізнавшись, що я виношую трійню, чоловік був у шоці, але швидко отямився та почав облаштовувати для дітей помешкання”.

Малюки, хоч і народилися менш ніж тиждень тому, уже мають імена – Ярослав, Елла та Анна. Проте до рідної домівки потраплять ще не скоро.

“Дітки народилися недоношеними, – розповідає Людмила. – У мене почали відходити води на тридцять першому тижні, тому лікарі одразу вирішили провести кесарів розтин. Дітки зараз у важкому стані. Одна з дівчаток самостійно не дихає, погано їсть. Годують усіх трьох поки через зонд. Лікарі кажуть, що мене вже можна виписувати, а дітки ще до двох місяців перебуватимуть у лікарні. Вони дуже-дуже маленькі, їх треба виходжувати. Кожен день у лікарні нам дають список на півтори тисячі гривень, у нас таких коштів немає, ми вже повністю в боргах. А вдома ще двоє маленьких діток”.

Малюки народилися з надзвичайно маленькою вагою – 1,25 кг, 1,56 кг та 1,05 кг.

“Хочу сказати, що тільки при народженні в перинатальному центрі малюки отримали медичну допомогу на 50 тисяч гривень, – розповідає Олена Астрейко, заступник головного лікаря Житомирського перинатального центру. – А тепер їм доведеться навчитися жити в наших умовах – дихати, їсти”.

Багатодітна родина мешкає в Баранівці, де винаймає однокімнатне помешкання. Батько малюків заробляє будівництвом, проте постійного місця роботи не має. Заповітна мрія родини Заєць – власне житло.

Представники Житомирської ОДА сьогодні, 7 березня, приїхали до перинатального центру привітати породіллю. Заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута нового житла родині не обіцяв, проте запевнив, що грошові проблеми родини через перебування малюків у лікарні будуть вирішені, адже тепер ця сім’я стала багатодітною, а отже, може претендувати на матеріальну допомогу з бюджету.

“За статистикою трійня народжується раз на 70 тисяч пологів. Я переконаний, що в нас тут найкращі фахівці, без перебільшення, навіть в Україні. Ваш випадок досить таки цікавий, усі будемо тримати кулачки, щоб усе було якнайкраще, без підтримки області ви не залишитеся”, – привітав породіллю заступник Житомирської ОДА Ярослав Лагута і передав подарунки для новонароджених та їхньої матусі.

zhitomir.today
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