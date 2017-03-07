В Бердичеві триває ямковий ремонт доріг. Трохи пізніше планують взятися за капітальний

У Бердичеві, як і в більшості українських міст, разом зі снігом та льодом з доріг подекуди "зійшло" й асфальтове покриття, розповідають в сюжеті журналісти місцевої телекомпанії ВІК. Зважаючи на ситуацію, два тижні відвели на ямковий ремонт доріг і ці роботи в місті тривають. Заступник міського голови Бердичева Сергій Онофрійчук зазначає – ремонту потребує значна частина дорожнього покриття:
"Є ряд вулиць, які в дуже плачевному стані, де десятиліттями не проводилися ремонти. І також є частини вулиць в центральній частині міста, де з'явилися ямки. Для того, щоб вони не робилися більше, це й безпека руху, й безпека пасажирів та водіїв, проводиться поточний ямковий ремонт силами комунального підприємства за кошти, які передбачені на утримання самого підприємства, це не цільові кошти безпосередньо на ремонт доріг".
Для проведення ремонтних робіт в більших масштабах в місті сподіваються на кошти від акцизу на торгівлю нафтопродуктами:
"В лютому прийнята постанова Кабінету Міністрів про перерахування місцевим бюджетам коштів від акцизного збору від торгівлі роздрібної і оптової нафтопродуктами. Кошти будуть цільовим призначенням приходити з Міністерства фінансів на міські бюджети і за ці кошти будемо проводити ремонт. Є відповідна формула, правда, ми ще не знаємо сум. Але я думаю, що у найближчі дні нам надійде вже орієнтовна сума цих коштів і, відповідно, будемо проводити ремонт".
Перелік і черговість ремонтних робіт на вулицях Бердичева буде згодом переданий на затвердження депутатам міськради. Але виконання планів буде залежати від фінансових можливостей бюджету, наголосив заступник міського голови Бердичева Сергій Онофрійчук.103fm.com.ua