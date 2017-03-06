Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:31 – Комунальні служби Житомира здійснюють санітарне прибирання міста 
  • 15:25 – У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО) 
  • 15:15 – У Малині батько ножем травмував сина після спільного чаркування 
  • 14:11 – На Житомирщині колишнього заступника керівника райвідділу міліції засуджено до 6 років 10 місяців позбавлення волі 
  • 13:59 – МФК “Житомир” здобув перемогу у вирішальному матчі та став володарем зимового кубку “Звягель-2017” 

У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)

Вогонь та задимленість, які йшли з середини храму Різдва Пресвятої Богородиці, о 3 годині ночі помітив місцевий житель. Про пожежу він сповістив працівників 34 професійного пожежного посту, що знаходиться за півтора кілометра від церкви.

По прибуттю рятувальники з'ясували, що вогнем вже охоплена вся будівля храму, а це близько 240 кв.м. У зв'язку з цим вогнеборці прийняли рішення про залучення додаткових сил та засобів. На допомогу колегам прибули бійці 19 Державної пожежно-рятувальної частини та 34 професійного пожежного посту. Загалом до гасіння пожежі були залучені 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки. Локалізація пожежі відбулася о 03:45, і лише через три години пожежу вдалося приборкати остаточно.

Приміщення цегляної церкви, збудованої в Іванополі в 1995 році, вигоріло повністю, залишились тільки стіни. Загиблих та травмованих немає. Наразі відповідні служби встановлюють причини пожежі.
У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)
У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)
У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)
У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)
У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)


103fm.com.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 64
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Андрушівському районі згоріла дерев'яна церква
» Попільнянський район: вогнеборці врятували від знищення житловий будинок
» На Житомирщині у пожежі загинув 27-річний чоловік. Фото
» Протягом двох діб на Житомирщині згоріло 7 тонн сіна
» На Житомирщині у пожежі загинуло 2 людини
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Безвізовий режим важливий менш ніж для половини українців
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
Голова ДФС затриманий. Біля його палати чергують працівники НАБУ
ГПУ: Екс-голову Держуправління справами обшукали
Суддю Чауса затримано в Молдові
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+