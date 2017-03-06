У селищі Іванопіль Чуднівського району згоріла церква (ФОТО)

Вогонь та задимленість, які йшли з середини храму Різдва Пресвятої Богородиці, о 3 годині ночі помітив місцевий житель. Про пожежу він сповістив працівників 34 професійного пожежного посту, що знаходиться за півтора кілометра від церкви.
По прибуттю рятувальники з'ясували, що вогнем вже охоплена вся будівля храму, а це близько 240 кв.м. У зв'язку з цим вогнеборці прийняли рішення про залучення додаткових сил та засобів. На допомогу колегам прибули бійці 19 Державної пожежно-рятувальної частини та 34 професійного пожежного посту. Загалом до гасіння пожежі були залучені 13 вогнеборців та 3 одиниці пожежної техніки. Локалізація пожежі відбулася о 03:45, і лише через три години пожежу вдалося приборкати остаточно.
Приміщення цегляної церкви, збудованої в Іванополі в 1995 році, вигоріло повністю, залишились тільки стіни. Загиблих та травмованих немає. Наразі відповідні служби встановлюють причини пожежі.
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