У Малині батько ножем травмував сина після спільного чаркування

Поліцейські Малинського відділення розпочали досудове розслідування обставин ножового поранення 24-річного жителя райцентру. У ході першочергових заходів встановлено, що між потерпілим та його батьком виникла суперечка, що закінчилась сутичкою, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Події розгортались 4 березня близько 19.30 за місцем проживання обох учасників інциденту. Чоловіки спочатку у гурті з сусідом «вечеряли», а потім стали з’ясовувати стосунки. Раптова неприязнь переросла у фізичний конфлікт, у ході якого 50-річний батько вдарив ножем сина.
Згодом медики, яких відразу викликав сусід, діагностували у чоловіка проникаюче ножове поранення без пошкодження внутрішніх органів.
У ситуації розбирались працівники слідчо-оперативної групи Малинського відділення поліції.
- Пояснити вагому причину такого розвитку конфлікту зараз жоден з його учасників не може, - розповів начальник ВП Михайло Старовойт. – Відтак тим більш безглуздою виглядає вказана ситуація, в якій син опинився у лікарні, а батько - у відділенні поліції. Як запобіжний захід для останнього обрано домашній арешт.
Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.