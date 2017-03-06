На Житомирщині колишнього заступника керівника райвідділу міліції засуджено до 6 років 10 місяців позбавлення волі

Прокуратурою Житомирської області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом скоєння колишнім заступником начальника одного з районних відділів міліції смертельної дорожньо-транспортної події, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що колишній правоохоронець у березні минулого року, будучи у стані алкогольного сп’яніння, майже опівночі, керуючи власним автомобілем у м. Житомирі, порушив правила дорожнього руху та скоїв наїзд на трьох пішоходів, які перебували на зупинці у районі Корбутівки.
Унаслідок дорожньо-транспортної події загинув 8-річний хлопчик, важких травм зазнала його мама та ще одна особа.
Зазначена подія набула суспільного резонансу, викликала побоювання потерпілих щодо уникнення кримінальної відповідальності винуватцем, оскільки він тривалий час перебував на керівних посадах у правоохоронних органах.
Неспростовні докази вини колишнього правоохоронця, здобуті під час досудового розслідування, знайшли своє підтвердження у судовому розгляді.
За принципової позиції державного обвинувача у судових дебатах, Богунським районним судом м. Житомира винуватцю смертельної ДТП винесено вирок – позбавлення волі на 6 років 10 місяців, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
Засудженого до реального покарання відразу після проголошення вироку у залі суду взято під варту.