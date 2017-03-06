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  • 13:59 – МФК “Житомир” здобув перемогу у вирішальному матчі та став володарем зимового кубку “Звягель-2017” 

МФК “Житомир” здобув перемогу у вирішальному матчі та став володарем зимового кубку “Звягель-2017”

МФК “Житомир” здобув перемогу у вирішальному матчі та став володарем зимового кубку “Звягель-2017”МФК “Житомир” обіграв ФК “Звягель” з Новограда-Волинського в заключному турі зимового Кубку "Звягеля-2017". Вирішальний та єдиний гол у ворота звягельчан забив у першому таймі житомирянин Валерій Галахов.

З перших секунд матчу було помітно, що команда МФК “Житомир” була більш зіграною. У середині першого тайму “Звягель” зумів трохи вирівняти гру, але натомість пропустив перший гол. Житомиряни “свічкою” перекинули м'яч за спину голкіперу ФК “Звягель” Максиму Дуброву.

До кінця матчу МФК “Житомир” зумів утримати переможний рахунок і стати переможцем першого розіграшу, єдиного в області зимового турніру на великому полі.

“Проти нашої команди, найстаршому гравцю якої всього 20 років, грала професійна команда з дорослими футболістами. Вони грали на рівних і навіть краще, адже перемогли в турнірі, де суперниками були саме “дорослі” команди. “Звягель” – одна з найсильніших команд у чемпіонаті області. Тому в мене радіє душа за наше молоде покоління, яке вже перемагає найкращі команди області. Матч, звісно, був складним, але результат показав хороший рівень”, – розповів президент МФК “Житомир” Руслан Павлюк.

Команди-призери МФК “Житомир”, “Звягель” та “Авангард-2” отримали призи від організаторів турніру, нагородну продукцію, грамоти і футбольні м'ячі.

Призові місця розподілилися таким чином:
І місце – МФК “Житомир”;
ІІ місце – ФК “Звягель”;
ІІІ місце – ФК “Авангард-2”.
Варто зазначити, що цей турнір став останнім, де МФК “Житомир” грав під цією назвою. Далі команда братиме участь у змаганнях як ФК “Полісся”.

“Фактично для МФК “Житомир” це останній матч, адже для остаточної перереєстрації та зміни назви футбольного клубу на “Полісся” залишилося кілька днів. Участь у наступних матчах ми братимемо вже як ФК “Полісся”, – пояснив Руслан Павлюк.

zhitomir.today
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