На Житомирщині арештували Mersedes-benz, на якому викрадали деревину

Коростишівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев у лісовому масиві с. Квітневе Попільнянського району, за ознаками злочину, передбаченого ст. 246 КК України, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що 24 лютого цього року, у нічний час в урочищі «Попільнянська дача», яке належить державному підприємству «Попільнянське лісове господарство», скоєно незаконну рубку дерев породи дуб та граб, чим завдано матеріальних збитків на суму майже 84 тис грн.
Правоохоронцями було оперативно відреаговано на повідомлення місцевих жителів та по гарячих слідах затримано вантажний мікроавтобус марки Mersedes-benz, на якому п’ять жителів Рівненської області перевозили крадену деревину.
З метою запобігання можливості приховування, знищення, відчуження транспортного засобу, яким перевозилися незаконно зрізані колоди, до суду подано клопотання, погоджене із процесуальним керівником про накладення арешту на автомобіль марки ««Mersedes-benz».
Ухвалою Попільнянського районного суду клопотання задоволено, на транспорт та крадену деревину накладено арешт.