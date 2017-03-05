“Національна поліція має право арештовувати такі машини”, - слідчий про автомобіль “айдарівців”

Житомирські представники “Айдару” живуть та “працюють” за власними правилами, щодня привертаючи увагу до своїх дій не лише журналістів та мешканців міста, але й правоохоронних органів.
“Камуфльовані” “айдарівці” час від часу влаштовують скандали в кабінетах чиновників, а по місту пересуваються на “загадкових” автомобілях, плюючи на правила дорожнього руху. Тільки за два дні вони тричі порушили правила паркування та дорожнього руху, про що стало відомо патрульним та журналістам. Традиційно не обійшлося без скандалу та погроз.
Один з автомобілів, на якому пересуваються активісти-“айдарівці”, Nissan Patrol, начебто з військовими номерами, як з’ясувалося, ніякого стосунку до військових не має.
“Це не військові номери, а взагалі якісь незрозумілі, – пояснює Андрій Топчій, оперативний черговий Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку. – Це довільно люди собі малюють. Національна поліція має право спиняти та арештовувати такі машини”.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року, при перехопленні поліцією вантажівок на трасі, “айдарівці” були помічені на автомобілі Ford Transit, який належить, судячи з реєстраційних документів, “Ощадбанку”.zhitomir.today