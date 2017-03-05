Наслідки стрілянини на проспекті Незалежності у Житомирі: двічі поранений чоловік і жінка з вибитими зубами

У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину під житловим будинком, коли компанія зробила йому зауваження через те, що поставив машину на тротуарі: водій нібито ледь не переїхав їх. Військовослужбовець переконує, що стрілянина була самообороною, бо на нього накинулись із кулаками. У травмпункті він зафіксував перелом носової перегородки і гематоми обличчя. Його опоненти показали ще й поранення.
Про це йдеться в сюжеті ТСН
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Пішоходи твердять, що стояли на тротуарі (у дворі багатоповерхівки по проспекту Незалежності, 39, – ред.), коли їх ледве на розчавив автомобіль. На зауваження про те, що так їздити не можна, водій образився та почав стріляти.
«Ми почали сваритися, він вийняв пістолет, почав стріляти. Я втікав. Ось бачите – в спину», – розповів постраждалий Ігор Наумчук, показавши поранення. Ще одна куля влучила чоловікові у руку.
Його подругу, котра хотіла зупинити стрілянину, військовий нібито вдарив у обличчя ліктем – і вона знепритомніла.
«Хотіла взяти його за руку, щоби він не стріляв, а він мене вдарив дуже сильно ліктем – і я впала. Вибиті два передніх зуба», – каже постраждала Юлія Семененко.
На постріли збіглися люди, які викликали поліцію та швидку. Поранених доправили у лікарню, а водія передали правоохоронцям. Стрілком виявився працівник міського військомату і учасник АТО Олексій Данилов. Спочатку він погодився на зустріч із журналістами, а потім передумав і обмежився телефонною розмовою. За його версією, на тротуар він не заїжджав. Стріляти ж він почав з метою самооборони.
«Коли я під'їхав до свого під'їзду, щоб вийшли моя дружина з маленькою дитиною і зайшли додому, я відчув, як машину ударили ногою чи рукою і кілька разів її хитнули. Я переживав, що якщо зараз з ними встряну в бійку, то на мене накинеться натовп і поб’є мене. Я не знаю, що вони могли зробити з моїми близькими. Я просто злякався. Було три постріли, перший у повітря, другий – у того, хто вдарив мене», – розповів військовий.
Військкоматівець стріляв у людей гумовими кулями із зареєстрованої зброї. Хто винен у перестрілці – думки сусідів розділилися. Одні кажуть, що машини під вікном дійсно паркуються, як заманеться, а інші наголошують, що військовий дуже ввічливий і уважний до сусідів, і таку людину треба добряче вивести з себе, щоби вона схопилася за зброю.www.zhitomir.info