У Коростенській місцевій прокуратурі проблеми додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства обговорили спільно з органами місцевої влади

Коростенська місцева прокуратура, відповідно до перехідних положень Конституції України та Закону України «Про прокуратуру», продовжує здійснювати функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян? повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
За результатами проведених перевірок стану законності у державній установі «Коростенська виправна колонія (№71)», прокуратурою виявлено порушення прав в’язнів на належні матеріально-побутові та медико-санітарні умови, у зв’язку з чим вжито відповідних заходів реагування.
Про це повідомив керівник Коростенської місцевої прокуратури Іван Островський на нещодавній спільній нараді керівників правоохоронних органів та органів влади міста Коростеня і Коростенського району, на якій обговорено проблемні питання додержання вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства у зазначеній установі.
«Зокрема, керівництву колонії внесено шість документів реагування про усунення виявлених порушень вимог законодавства, за результатами розгляду яких семеро посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності та адміністрацією установи ужиті невідкладні заходи щодо безумовного дотримання прав засуджених осіб», - зазначив Іван Островський.
Інформуючи учасників наради про проблеми установи, керівник місцевої прокуратури зауважив, що окремі порушення щодо стану санітарно-технічного обладнання мають системний характер, приміщення дисциплінарного ізолятора та камерного типу не відповідають нормативним вимогам, деякі з них взагалі не функціонують. Продовжують мати місце порушення прав засуджених на належну медичну допомогу.
«Виявлені прокуратурою недоліки були засвідчені і при нещодавній перевірці установи заступником Міністра юстиції України», - зауважив Іван Островський.
Учасники спільної наради зазначили, що стан усунення більшості наявних порушень залежить від рівня фінансування виправної колонії, який є недостатнім.
Ураховуючи те, що у виправній колонії утримуються до 700 засуджених, працює значна кількість місцевих жителів то до вирішення проблем забезпечення належного функціонування установи мають долучитися й органи місцевої влади.
Обговоривши існуючі проблеми, учасники наради, у якій взяли участь Коростенський міський голова Володимир Москаленко, голова Коростенської районної державної адміністрації Сергій Дмитрук, заступник голови Коростенської районної ради Володимир Корнійчук, начальник виправної колонії Олександр Нікітчук, дійшли спільної думки, що для вирішення зазначених проблем необхідно об’єднати зусилля правоохоронних відомств та органів місцевої влади.
З цією метою розроблені спільні заходи та окреслені шляхи виправлення ситуації, в тому числі й про створення міжвідомчої робочої групи з метою розроблення цільових програм щодо підтримки діяльності державної установи «Коростенська виправна колонія (№71)».