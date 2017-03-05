Для освітян дошкільних та позашкільних навчальних закладів міська влада планує збільшити заробітну плату

Міська влада планує підвищити з 1 квітня 2017 року тарифні розряди педагогічним працівникам закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету (дошкільні та позашкільні заклади освіти), повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-центр міської ради.
«Розвиток освіти для міста – це одне з пріоритетних завдань. Створюючи сучасні умови навчання, ми не повинні забувати про соціальних захист працівників освіти. Підвищення заробітної плати – це стимул, щоб розвиватися», – пояснює заступник міського голови Матвій Хренов.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 передбачено підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати всім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ міста.
Даним документом визначено різні терміни підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам залежно від типів навчальних закладів та джерел їх фінансування. Так, з 1 січня 2017 року підвищилися посадові оклади та ставки заробітної плати усім педагогічним працівникам навчальних закладів, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції, до яких належать загальноосвітні навчальні заклади, вечірні (змінні) школи, шкільні відділення навчально-виховних комплексів, професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності.
У постанові зазначалося, що підвищення посадових окладів та ставок плати педагогічним працівникам інших типів навчальних закладів та установ освіти передбачено лише з вересня 2017 року. Міська влада прийняла рішення не чекати осені та вже з 1 квітня 2017 року підвищити посадові оклади педагогам задля встановлення соціальної справедливості серед педагогічних працівників.
Відповідний проект рішення про оплату праці педагогічних працівників виноситься на розгляд депутатів 9 березня під час двадцятої сесії Житомирської міської ради.