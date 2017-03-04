Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:41 – На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото 
  • 10:30 – У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці 
  • 18:40 – Житомир дав старт серії семінарів про поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива 
  • 16:17 – Децентралізація в дії: чиновники РДА і районних рад у Бердичеві в очікуванні змін 
  • 16:07 – Инспекция по благоустройству продолжает демонтировать на улицах Житомира незаконно размещенную рекламу 

На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото

На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото Діяльність мережі підпільних казино на Житомирщині припинили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Національною поліцією спільно з ГУ Нацполіції, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.

Мережу нелегальних гральних закладів, які працювали під виглядом лотереї, організатори – місцеві кримінальні «авторитети» ‒ облаштували практично у центрі Коростеня. Вулиці поблизу входів до казино і самі зали були оснащені камерами відеонагляду.

Клієнти потрапляли винятково за відповідною «рекомендацією» хазяїв чи постійних відвідувачів. Попередньо вони також проходили ретельний «фейс-контроль» охоронців та перевірку на відсутність зброї чи «жучків» за допомогою спеціальних детекторів.

Заклади були розраховані не лише на прихильників традиційних азартних ігор – ділки встановили також комп’ютери з ігровим програмним забезпеченням і підключенням до Інтернету. На сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів, яка мала доступ до рахунків клієнтів: залежно від їхньої «удачі» гроші знімалися або перераховувалися на нього.

Під час одночасних обшуків у п’яти гральних закладах правоохоронці затримали клієнтів та власників ‒ кримінальних «авторитетів». В одному з приміщень вони забарикадувалися, тож правоохоронці були змушені розрізати двері за допомогою спецінструментів.

Співробітники СБУ та поліції вилучили два покерні столи, 35 комп’ютерів із встановленим програмних забезпеченням, фішки приблизно на 500 тисяч гривень, а також денну виручку ділків, «чорну бухгалтерію» із базою клієнтури, особисті документи боржників, записи із камер відеоспостереження, холодну зброю, набої та гранату Ф-1.

Інформація з комп’ютерів про обмін готівки на фішки та записи «чорної бухгалтерії» підтверджують, що середньомісячний обіг ділків становив орієнтовно один мільйон гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині СБУ викрила підпільне казино
» У Житомирі СБУ викрила підпільний зал гральних автоматів
» У Житомирі працівники УБОЗу закрили масштабне казино у… більярдному клубі (ФОТО)
» Два зали гральних автоматів закрили у Житомирі упродовж однієї ночі
» На Житомирщині СБУ викрила підпільну майстерню з переробки травматичної зброї на бойову
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
Голова ДФС затриманий. Біля його палати чергують працівники НАБУ
ГПУ: Екс-голову Держуправління справами обшукали
Суддю Чауса затримано в Молдові
Уряд вдвічі скоротив процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм, - Зубко
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+