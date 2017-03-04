На Житомирщині СБУ викрила мережу підпільних казино. Фото

Діяльність мережі підпільних казино на Житомирщині припинили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Національною поліцією спільно з ГУ Нацполіції, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.
Мережу нелегальних гральних закладів, які працювали під виглядом лотереї, організатори – місцеві кримінальні «авторитети» ‒ облаштували практично у центрі Коростеня. Вулиці поблизу входів до казино і самі зали були оснащені камерами відеонагляду.
Клієнти потрапляли винятково за відповідною «рекомендацією» хазяїв чи постійних відвідувачів. Попередньо вони також проходили ретельний «фейс-контроль» охоронців та перевірку на відсутність зброї чи «жучків» за допомогою спеціальних детекторів.
Заклади були розраховані не лише на прихильників традиційних азартних ігор – ділки встановили також комп’ютери з ігровим програмним забезпеченням і підключенням до Інтернету. На сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів, яка мала доступ до рахунків клієнтів: залежно від їхньої «удачі» гроші знімалися або перераховувалися на нього.
Під час одночасних обшуків у п’яти гральних закладах правоохоронці затримали клієнтів та власників ‒ кримінальних «авторитетів». В одному з приміщень вони забарикадувалися, тож правоохоронці були змушені розрізати двері за допомогою спецінструментів.
Співробітники СБУ та поліції вилучили два покерні столи, 35 комп’ютерів із встановленим програмних забезпеченням, фішки приблизно на 500 тисяч гривень, а також денну виручку ділків, «чорну бухгалтерію» із базою клієнтури, особисті документи боржників, записи із камер відеоспостереження, холодну зброю, набої та гранату Ф-1.
Інформація з комп’ютерів про обмін готівки на фішки та записи «чорної бухгалтерії» підтверджують, що середньомісячний обіг ділків становив орієнтовно один мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
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