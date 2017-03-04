Маленькі житомиряни стали учасниками проекту з іпотерапії

10 дітей із сімей загиблих героїв в зоні АТО та учасників антитерористичної операції стали учасниками проекту з іпотерапії та каністерапії, який проходив на базі оздоровчо-реабілітаційного та рекріаційного Центру Житомирського обласного благодійного фонду «Берегиня Полісся» протягом грудня 2016р. – лютого 2017р., повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Саме цей проект став переможцем Гранту міського голови для обдарованої молоді. Співорганізаторами виступили управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради та Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Мета проекту: покращення психоемоційного стану, зниження рівня тривожності, психологічної нестабільності дітей наших захисників.
Спеціалісти благодійного фонду «Берегиня Полісся» зробили все для того, щоб реалізація проекту була проведена на високому професійному рівні на основі індивідуального підходу та із врахуванням особливостей кожної дитини, долученої до проекту.
Маленькі житомиряни з радістю відвідували заняття з оздоровчої верхової їзди, вчилися спілкуванню з тваринами, брали участь у психологічних тренінгах. Цікавими та корисними такі зустрічі з тваринами стали не тільки для дітей, але й для їхніх мам, про що свідчить їх бажання і надалі продовжувати іпотерапію.