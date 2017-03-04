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У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці

У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиціПрацівник військкомату влаштував стрілянину на проспекті Незалежності у Житомирі. Про це zamkova.info повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.

Повідомлення про стрілянину патрульні отримали вчора ввечері. Прибувши на місце, разом із нацгвардійцями, патрульні виявили на місці чоловіка, якого одразу ж обмежили в русі.

За попередніми даними, чоловік 1989 року народження паркував свій автомобіль неподалік будинку, де він і мешкає. Поруч стояли чоловік з жінкою, яким, ймовірно, не сподобались дії паркувальника.

Виникла перепалка, під час якої водій вихопив попередньо пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив - чоловіку в спину, жінці в обличчя.

Обох постраждалих госпіталізовано.

Дозвіл на зброю стрілок має, він є працівником військкомату, повідомили правоохоронці.

У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці
У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці
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