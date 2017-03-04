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За три роки 205 котелень Житомирщини переведено на альтернативні види палива

За три роки 205 котелень Житомирщини переведено на альтернативні види паливаЗа три роки на Житомирщині переведено 205 котелень на альтернативні види палива, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Про це зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 3 березня, під час семінару про заміщення газу альтернативними видами палива.

«За три роки на Житомирщині переведено 205 котелень на альтернативні види палива. У цьому році плануємо перевести ще 20, але я думаю, що це мінімальний план, адже 2 котельні ми вже встигли перевести з початку року», – сказав Ігор Гундич.

За його словами, маючи іноземних партнерів, які розповідають, як впроваджувати енергоефективні заходи, Житомирщина швидше пройде перехідний період і вже через 20 років сама буде ділитися досвідом із сусідніми країнами.

Ігор Гундич також нагадав про свою ініціативу щодо 20-відсоткової підтримки населення на встановлення сонячних електростанцій та дахових панелей для фізичних осіб.

Участь у семінарі беруть начальник Управління заміщення традиційних видів палива Держенергоефективності Юрій Шафаренко та головний радник Українсько-Данського енергетичного центру Андерс Крістенсен. Учасникам розповідають про використання енергетичних культур при виробництві теплової енергії, потенціал біомаси Житомирської області, розвиток сонячної енергетики та перспективи впровадження альтернативних джерел енергії.
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