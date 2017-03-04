За три роки 205 котелень Житомирщини переведено на альтернативні види палива

За три роки на Житомирщині переведено 205 котелень на альтернативні види палива, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Про це зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 3 березня, під час семінару про заміщення газу альтернативними видами палива.
«За три роки на Житомирщині переведено 205 котелень на альтернативні види палива. У цьому році плануємо перевести ще 20, але я думаю, що це мінімальний план, адже 2 котельні ми вже встигли перевести з початку року», – сказав Ігор Гундич.
За його словами, маючи іноземних партнерів, які розповідають, як впроваджувати енергоефективні заходи, Житомирщина швидше пройде перехідний період і вже через 20 років сама буде ділитися досвідом із сусідніми країнами.
Ігор Гундич також нагадав про свою ініціативу щодо 20-відсоткової підтримки населення на встановлення сонячних електростанцій та дахових панелей для фізичних осіб.
Участь у семінарі беруть начальник Управління заміщення традиційних видів палива Держенергоефективності Юрій Шафаренко та головний радник Українсько-Данського енергетичного центру Андерс Крістенсен. Учасникам розповідають про використання енергетичних культур при виробництві теплової енергії, потенціал біомаси Житомирської області, розвиток сонячної енергетики та перспективи впровадження альтернативних джерел енергії.