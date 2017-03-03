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За тиждень на шляхах Житомирщини ліквідовано 2000 квадратних метрів пошкоджень

За тиждень на шляхах Житомирщини ліквідовано 2000 квадратних метрів пошкодженьНа замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області триває аварійна ліквідація ямковості, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

За тиждень, що минає, підрозділами підрядних організацій на основних десяти державних та територіальних шляхах області ліквідовано близько 2-х тисяч квадратних метрів пошкоджень.

З-поміж інших напрямків, активно проводяться роботи на автомобільних дорогах в межах області, де з початку року вже ліквідовано понад 1200 кв. метрів дефектів - це Київ-Чоп Н-06, Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище, Р-28 Виступовичі-Житомир.

Аварійний ямковий ремонт – необхідний запобіжний захід, аби уникнути подальшого руйнування шляхів в міжсезоння. При настанні сприятливих погодних умов дорожні організації приступлять до планових ремонтних робіт.

За тиждень на шляхах Житомирщини ліквідовано 2000 квадратних метрів пошкоджень
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