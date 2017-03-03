За тиждень на шляхах Житомирщини ліквідовано 2000 квадратних метрів пошкоджень

На замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області триває аварійна ліквідація ямковості, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
За тиждень, що минає, підрозділами підрядних організацій на основних десяти державних та територіальних шляхах області ліквідовано близько 2-х тисяч квадратних метрів пошкоджень.
З-поміж інших напрямків, активно проводяться роботи на автомобільних дорогах в межах області, де з початку року вже ліквідовано понад 1200 кв. метрів дефектів - це Київ-Чоп Н-06, Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище, Р-28 Виступовичі-Житомир.
Аварійний ямковий ремонт – необхідний запобіжний захід, аби уникнути подальшого руйнування шляхів в міжсезоння. При настанні сприятливих погодних умов дорожні організації приступлять до планових ремонтних робіт.