Житомир дав старт серії семінарів про поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України спільно з Українсько-Данським енергетичним центром організували ряд інформаційних заходів для популяризації та поширення досвіду заміщення газу альтернативою та розвитку відновлюваних джерел енергії. Загалом, планується, що подібні семінари пройдуть в дев'яти містах України, розповів начальник Управління заміщення традиційних видів палива Держенергоефективності Юрій Шафаренко:"Метою семінару є розповсюдження досвіду – і міжнародного, і нашого, – яким чином ми можемо бути енергонезалежною державою, яким чином нам ефективно використовувати наші енергоресурси, яким чином популяризувати саме напрямок відновлюваних джерел – таких як сонце, вітер, вода. На сьогоднішній день ми активно займаємося заміщенням газу, і у нас за три роки встановлено 1600 МВт теплової потужності на альтернативних джерелах".Житомир дав старт серії цих тематичних семінарів. І недарма, адже нині наша область входить до трійки всеукраїнських лідерів в питаннях впровадження енергоефективних заходів, наголосив голова облдержадміністрації Ігор Гундич. За три роки на Житомирщині на альтернативні види палива було переведено 205 котелень. До кінця цього року планують перевести ще мінімум 20."Ця тема для нас є дуже цікава, і я вважаю, що сьогодні Житомирська область знаходиться в хабі сучасних енергоефективних підходів. Це питання взагалі державної безпеки, тому що сьогодні всі ми бачимо, що значить бути залежними від російського газу. І я хотів би, щоб ви,в першу чергу, розуміли, що це не просто слова. Це дійсно безпека держави".Данія одна з тих країн, досвід якої на ділі демонструє, що позбавитися залежності від газу цілком реально. Для цього знадобилося бажання і 40 років часу, відзначив головний радник Українсько-Данського енергетичного центру Андерс Крістенсен:"Чому ми тут? Тому що в Данії біомаса використовувалася для сектору опалення, і тут, в Житомирі, ми також хочемо зробити такий промоушн цього відновлюваного джерела. Це не завтра ви отримаєте цю енергонезалежність, але ви маєте вже з чогось почати. Дуже добре, що ця робота вже почалася, і тому данський уряд намагається допомогти у реалізації цілей енергонезалежності для України".Обласне керівництво переконане, що досвід зарубіжних партнерів дуже важливий ще й тому, що дозволить Україні позбутися енергетичної залежності значно швидше."Маючи такі хороші приклади, маючи західних партнерів, які нам розказують, як це правильно робити, я маю надію, що ми цей період пройдемо за 20 років. І через 20 років ми так само будемо вже їхати до країн-сусідів і розповідати, яким чином ми переходили на альтернативні джерела", – зауважив голова ОДА Ігор Гундич.