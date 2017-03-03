Децентралізація в дії: чиновники РДА і районних рад у Бердичеві в очікуванні змін

Чутки про те, що близько 70 працівників райдержадміністрації та 13 районної ради у Бердичівському районі працюють до жовтня цього року, почали ширитися містом з тих пір, як утворилася перша об’єднана територіальна громада в районі та з'явилися бажаючі створити тут нові ОТГ. Кажуть, що адміністрації та райради як таких узагалі не буде, бо в селищі міського типу Гришківцях після зібрання громади вже є пропозиція створити нову територіальну громаду. До того ж голова районної ради Максим Самчик говорить: у Бердичівському районі, окрім неї, може з'явитися як мінімум ще дві громади.
Однак потреба в органах президентської вертикалі у громад все одно буде, переконаний голова райдержадміністрації, бо, наприклад, управління праці і соцзахисту населення не поділиться між громадами.
"Ми бачимо перші кроки в децентралізації, законодавчі кроки в тому числі. Ми сьогодні не можемо сказати те, що органи державної влади, такі як РДА, будуть ліквідовані. На цей рік нам затвердили штат, є фінансування, ми працюємо й виконуємо свої функції в повному обсязі", – каже він.
"І районна рада, і адміністрація працюють і будуть працювати принаймні до законодавчого вирішення їх долі.Вже є проект змін до Конституції. Цей документ і відрегулює всі питання", – додає Максим Самчик.
Очільник Бердичівської РДА зазначає: на сьогодні в Житомирській області в шести районах є випадки, де близько 90 % населених пунктів об’єдналися в об’єднані громади. Тому скорочення у штаті райдержадміністрацій на 30 % там дійсно були. Проте у Бердичівському районі, принаймні у 2017 році, цього не станеться точно. Що каже про чутки стосовно закриття РДА Едуард Томашевський – дивіться у відео.
Із 30-ти районних селищних та сільських рад Бердичівського району 11 уже об'єдналися в Семенівську громаду. У Гришківцях до об'єднання поки лише запрошуватимуть. Однак голова районної ради переконаний: селам немає чого ділитися. Замість цього має бути єдина об’єднана громада.
У разі поділу району на громади, говорить Максим Самчик, потреби в районній раді та адміністрації, найімовірніше, не буде. Проте дії громади комусь потрібно привести до законодавства, адже єдиний закон, який наразі регулює діяльність ОТГ, це закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад".zhitomir.today