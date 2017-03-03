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Децентралізація в дії: чиновники РДА і районних рад у Бердичеві в очікуванні змін

Децентралізація в дії: чиновники РДА і районних рад у Бердичеві в очікуванні змінЧутки про те, що близько 70 працівників райдержадміністрації та 13 районної ради у Бердичівському районі працюють до жовтня цього року, почали ширитися містом з тих пір, як утворилася перша об’єднана територіальна громада в районі та з'явилися бажаючі створити тут нові ОТГ. Кажуть, що адміністрації та райради як таких узагалі не буде, бо в селищі міського типу Гришківцях після зібрання громади вже є пропозиція створити нову територіальну громаду. До того ж голова районної ради Максим Самчик говорить: у Бердичівському районі, окрім неї, може з'явитися як мінімум ще дві громади.

Однак потреба в органах президентської вертикалі у громад все одно буде, переконаний голова райдержадміністрації, бо, наприклад, управління праці і соцзахисту населення не поділиться між громадами.

"Ми бачимо перші кроки в децентралізації, законодавчі кроки в тому числі. Ми сьогодні не можемо сказати те, що органи державної влади, такі як РДА, будуть ліквідовані. На цей рік нам затвердили штат, є фінансування, ми працюємо й виконуємо свої функції в повному обсязі", – каже він.

"І районна рада, і адміністрація працюють і будуть працювати принаймні до законодавчого вирішення їх долі.Вже є проект змін до Конституції. Цей документ і відрегулює всі питання", – додає Максим Самчик.

Очільник Бердичівської РДА зазначає: на сьогодні в Житомирській області в шести районах є випадки, де близько 90 % населених пунктів об’єдналися в об’єднані громади. Тому скорочення у штаті райдержадміністрацій на 30 % там дійсно були. Проте у Бердичівському районі, принаймні у 2017 році, цього не станеться точно. Що каже про чутки стосовно закриття РДА Едуард Томашевський – дивіться у відео.

Із 30-ти районних селищних та сільських рад Бердичівського району 11 уже об'єдналися в Семенівську громаду. У Гришківцях до об'єднання поки лише запрошуватимуть. Однак голова районної ради переконаний: селам немає чого ділитися. Замість цього має бути єдина об’єднана громада.

У разі поділу району на громади, говорить Максим Самчик, потреби в районній раді та адміністрації, найімовірніше, не буде. Проте дії громади комусь потрібно привести до законодавства, адже єдиний закон, який наразі регулює діяльність ОТГ, це закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

zhitomir.today
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