Инспекция по благоустройству продолжает демонтировать на улицах Житомира незаконно размещенную рекламу

Коммунальное предприятие «Инспекция по благоустройству г. Житомира» продолжает работать над демонтажем временных сооружений, рекламы и наводить порядок в городе.
Как стало известно «Журналу Житомира», за прошедшую неделю в Житомире демонтировано 25 незаконно размещенных объектов.
«Инспекторами выдано 133 предписания и оформлено 12 протоколов о совершении административных правонарушений в сфере благоустройства. Проведено более 10 рейдов по выявлению самовольно установленных рекламных носителей, временных сооружений и стихийной торговли», – информирует Инспекция в соцсети Facebook.
В КП уверяют, что «Инспекция по благоустройству» и в дальнейшем систематически будет информировать жителей города о проделанной работе.
Напомним, 27 февраля демонтаж рекламных конструкций на улице Киевской в Житомире едва не закончился дракой между предпринимателями и коммунальщиками.
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