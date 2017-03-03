Майже дві з половиною тисячі одинадцятикласників Житомирщини вже зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

Крім предмету українська мова та література, з якого випускники мусять складати іспит обов'язково, найбільшим попитом користуються історія України, математика, іноземна мова, біологія та географія.
Найменше на Житомирщині учасники ЗНО реєструються на іспити з російської та французької мови – 22 та 3 абітурієнти відповідно. Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО цього року триватиме до 17 березня. До 31 числа можна бути внести зміни на участь у цьогорічному тестуванні.
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