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Майже дві з половиною тисячі одинадцятикласників Житомирщини вже зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

Майже дві з половиною тисячі одинадцятикласників Житомирщини вже зареєструвалися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванніКрім предмету українська мова та література, з якого випускники мусять складати іспит обов'язково, найбільшим попитом користуються історія України, математика, іноземна мова, біологія та географія.

Найменше на Житомирщині учасники ЗНО реєструються на іспити з російської та французької мови – 22 та 3 абітурієнти відповідно. Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО цього року триватиме до 17 березня. До 31 числа можна бути внести зміни на участь у цьогорічному тестуванні.

103fm.com.ua
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