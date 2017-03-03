Поліція у домогосподарстві жителя Житомирського району виявила склад боєприпасів та наркотики

3 березня під час обшуку у підсобному приміщенні занедбаної садиби 41-річного чоловіка поліцейські виявили понад 30 артилерійських снарядів, а у будинку - порох та рослини коноплі. Працівники Житомирського відділення задокументували усі обставини, а фахівці вибухотехнічної служби ГУНП провели вилучення боєприпасів для подальшого їх знешкодження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Працівники Житомирського відділення поліції, перевіряючи отриману інформацію про можливу причетність 40-річного жителя с. Залізні до протиправних дій, провели за місцем його проживання санкціонований обшук.
У підсобному приміщенні домогосподарства поліцейські виявили серед непотребу предмети, схожі на артилерійські снаряди. А у будинку чоловіка знайшли порошкоподібну речовину, схожу на порох, що зберігалась у паперових згортках, та висушені рослини конопель.
За словами господаря, снаряди він знайшов та приніс з військового полігону, що знаходиться неподалік села. Там же зірвав й коноплі, які висушив для подальшого особистого споживання.
- Загалом із домогосподарства вилучено 33 артилерійські снаряди калібром 120 та 122 мм. Також знайдено порох, близько 150 гр, - розповів начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко. - На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби Головного управління НП. Вони вилучили знайдені снаряди, серед яких частина вибухонебезпечних, і у подальшому вони усі будуть знешкоджені.
Нині з’ясовуються усі обставини події, попередня правова кваліфікація якої, - ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Водночас поліцейські нагадують громадянам: у разі виявлення підозрілих пакунків, валіз, нічийних іграшок, ґаджетів, а також предметів, схожих на зброю та боєприпаси, не варто їх рухати, піднімати, заглядати всередину, і, тим більше, кудись переносити. Негайно зателефонуйте за номером «102» та повідомте про свою знахідку. Цим ви можете вберегти своє життя та оточуючих. Будьте пильні!
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