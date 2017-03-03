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Житомирські митники виявили чотири факти подання фіктивних сертифікатів на експорт лісоматеріалів

Житомирські митники виявили чотири факти подання фіктивних сертифікатів на експорт лісоматеріалівЦього разу представники одного із українських підприємств-експортерів під час митного оформлення намагалися вивезти до Китаю лісопродукцію.

Для оформлення всіх необхідних на експорт документів спритники надали фіктивні сертифікати про походження пиломатеріалів. Наразі проти керівника підприємства-експортера розпочато 4 справи про порушення митних правил на загальну суму 400 тисяч гривень.

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