Житомирські митники виявили чотири факти подання фіктивних сертифікатів на експорт лісоматеріалів

Цього разу представники одного із українських підприємств-експортерів під час митного оформлення намагалися вивезти до Китаю лісопродукцію.Для оформлення всіх необхідних на експорт документів спритники надали фіктивні сертифікати про походження пиломатеріалів. Наразі проти керівника підприємства-експортера розпочато 4 справи про порушення митних правил на загальну суму 400 тисяч гривень.