Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива

Зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, пошук потенційних інвесторів для реалізації проектів у сфері відновлювальних джерел енергії, поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива. Саме ці теми обговорювались під час семінару, який провело в обласній раді 3 березня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за підтримки проекту технічної допомоги «Українсько-данський енергетичний центр», повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирської обласної ради.
Семінар відбувся за участю першого заступника голови обласної ради Сергія Крамаренка, голови облдержадміністрації Ігоря Гундича, головного радника Українсько-данського енергетичного центру Андерса Крістенсена, представника Держенергоефективності України, представників районів, міст, ОТГ.
На початку семінару Сергій Крамаренко наголосив: «Питання енергозбереження - це питання державної політики, національної безпеки, але перш за все це питання економії, заощадження наших ресурсів. Житомирщина має значний потенціал для впровадження енергоефективних заходів і позитивний досвід колег з Данії, де 40% тепла виробляється альтернативними видами палива, у той час, як у нас лише 3%. Зменшення залежності від імпортних енергоносіїв - це не лише економія в коштах, а й створення нових робочих місць на теренах області. Маю глибоке переконання, якщо ми розпочнемо активно впроваджувати такі заходи, вже через кілька років відчуємо позитивний економічний ефект».
У свою чергу головний радник Українсько-данського енергетичного центру Андерс Крістенсен зазначив, що у минулому Данія знаходилась у таких же умовах, як і Україна, тому змушені були впроваджувати енергозберігаючі заходи.
«Коли у 1970 році ціна на нафту збільшилась у три рази, данський уряд розпочав реформувати енергетичний сектор і наразі країна є енергонезалежною від імпортних енергоносіїв. Данія повністю позбулася залежності від нафти. Аби досягти цього, країна почала і продовжує використовувати енергію сонця, вітру, біомаси. Наш досвід впровадження енергоефективних заходів буде корисний і для України», - відмітив данський експерт.
Для учасників семінару проведено презентаційну сесію, у ході якої роз’яснювали як впроваджувати на місцевих рівнях енергоефективні заходи, які є законодавчі ініціативи у сфері альтернативної енергетики, які є можливості, фонди, і найголовніше, де взяти кошти на такі заходи для громад та населення.