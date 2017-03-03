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Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива

Зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, пошук потенційних інвесторів для реалізації проектів у сфері відновлювальних джерел енергії, поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива. Саме ці теми обговорювались під час семінару, який провело в обласній раді 3 березня Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за підтримки проекту технічної допомоги «Українсько-данський енергетичний центр», повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.

Семінар відбувся за участю першого заступника голови обласної ради Сергія Крамаренка, голови облдержадміністрації Ігоря Гундича, головного радника Українсько-данського енергетичного центру Андерса Крістенсена, представника Держенергоефективності України, представників районів, міст, ОТГ.

На початку семінару Сергій Крамаренко наголосив: «Питання енергозбереження - це питання державної політики, національної безпеки, але перш за все це питання економії, заощадження наших ресурсів. Житомирщина має значний потенціал для впровадження енергоефективних заходів і позитивний досвід колег з Данії, де 40% тепла виробляється альтернативними видами палива, у той час, як у нас лише 3%. Зменшення залежності від імпортних енергоносіїв - це не лише економія в коштах, а й створення нових робочих місць на теренах області. Маю глибоке переконання, якщо ми розпочнемо активно впроваджувати такі заходи, вже через кілька років відчуємо позитивний економічний ефект».

У свою чергу головний радник Українсько-данського енергетичного центру Андерс Крістенсен зазначив, що у минулому Данія знаходилась у таких же умовах, як і Україна, тому змушені були впроваджувати енергозберігаючі заходи.

«Коли у 1970 році ціна на нафту збільшилась у три рази, данський уряд розпочав реформувати енергетичний сектор і наразі країна є енергонезалежною від імпортних енергоносіїв. Данія повністю позбулася залежності від нафти. Аби досягти цього, країна почала і продовжує використовувати енергію сонця, вітру, біомаси. Наш досвід впровадження енергоефективних заходів буде корисний і для України», - відмітив данський експерт.

Для учасників семінару проведено презентаційну сесію, у ході якої роз’яснювали як впроваджувати на місцевих рівнях енергоефективні заходи, які є законодавчі ініціативи у сфері альтернативної енергетики, які є можливості, фонди, і найголовніше, де взяти кошти на такі заходи для громад та населення.
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
Данські експерти поділилися досвідом, як зменшити використання газу та перейти на альтернативні види палива
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