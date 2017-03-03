Міст біля с. Рудня-Пошта готують до укладання асфальту – попередньо проїзд обіцяють відкрити 8 березня

За інформацією прес-служби облдержадміністрації, на мосту біля с. Рудня-Пошта на трасі Н-03 Житомир-Чернівці майже завершено гідроізоляційні роботи та йде підготовка до укладання асфальтобетонного покриття. За словами підрядника, вже підписано договір про постачання матеріалу, і класти двошарове асфальтобетонне покриття будуть 7 березня. 8-9 березня за умови сприятливих погодних умов проїзд транспорту через міст буде відновлено.
Довідково: Підрядник – ТОВ "Волинська мостобудівельна компанія". Ремонт мосту було розпочато у серпні 2016 року. З державного бюджету на виконання робіт виділено близько 4,2 млн. грн.
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