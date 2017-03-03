У Житомирі спеціалісти з Сумщини провели майстер-клас з облаштування музейних комплексів

Відомий сумський архітектор Олександр Антонець, який нині представляє Майстерню музейних проектів, на прикладі музею відомому композитору Миколі Леонтовичу у селі Марківка, що на Вінниччині, продемонстрував етапи глобального відновлення приміщення та облаштування прилеглої території з подальшим перетворенням їх на сучасний музей та меморіальний комплекс.
Для того, аби повністю реконструювати фактично закинуте приміщення команді Антонця знадобилося трохи більше року і фінанси в межах 5-6 мільйонів гривень.
Нині музеї України переживають далеко не найкращі часи, каже Олександр Антонець.
В умовах децентралізації людей куди більше цікавлять інфраструктурні проекти, ніж зведення музеїв. Разом з тим, позитивним прикладом у цьому плані є Вінницька область, де намагаються врятувати та захистити існуючі музеї шляхом об'єднання їх в єдину структуру – дирекцію музеїв.
Паралельно у Вінниці працюють над запровадженням єдиного квитка до музеїв та палаців області.
За словами Олександра Антонця, під час свого візиту до Житомира він зустрічався із головою облради Володимиром Ширмою, який зацікавився досвідом вінницьких сусідів.
Тож, сумський архітектор висловив сподівання, що незабаром і Житомирщина з її значним потенціалом також стане активним учасником процесу відновлення музейної справи в Україні.103fm.com.ua