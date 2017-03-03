У Новограді-Волинському поліцейські на вулиці зупинили чоловіка, який ніс… снаряд (ФОТО)

2 березня близько 16.30 у райцентрі поліцейські групи швидкого реагування Новоград-Волинського відділу звернули увагу на чоловіка, який ніс у руках підозрілий заржавілий предмет, схожий на артилерійський снаряд. Під час перевірки підозри поліцейських підтвердились і на місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП, які і знешкодили знахідку, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Коли поліцейські зупинили чоловіка і запитали про предмет в руках, той продемонстрував снаряд. Інспектори наказали обережно покласти його на землю і негайно відійти на безпечну відстань.
Доступ до місця знаходження боєприпасу та довколишньої території обмежили, а до райцентру викликали фахівців вибухотехнічної служби.
Згодом вони ретельно оглянули підозрілий предмет та встановили, що це артилерійський снаряд калібром 122 мм з підривачем. Хоч його корпус і був вкритий значним шаром іржі, але за висновком фахівців, цей боєприпас є надзвичайно вибухонебезпечним.
Відтак його було вилучено із застосуванням усіх заходів безпеки з вулиці райцентру та згодом знешкоджено у відповідному місці.
Сам чоловік, як з’ясувалось 56-річний житель райцентру, пояснив, що знайшов цей снаряд за містом та збирався видати його працівникам поліції.
Нині ця інформація перевіряється.