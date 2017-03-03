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На Житомирщині покарано ще одного депутата за допущення конфлікту інтересів

На Житомирщині покарано ще одного депутата за допущення конфлікту інтересівНовоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено розгляд у суді адміністративного протоколу про вчинення депутатом Суховільської сільської ради правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що депутат сільської ради діючи умисно, з корисливих мотивів, неодноразово порушував вимоги антикорупційного законодавства, допустивши конфлікт інтересів.

Зокрема, беручи участь у засіданнях сесій, особисто проголосував спочатку за прийняття позитивного рішення про надання своїй дружині дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для безоплатної передачі у власність для спорудження та обслуговування житлового будинку, а потім - про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж цієї ж земельної ділянки.

Таким чином депутат, усвідомлюючи, що у його діяльності виник реальний конфлікт інтересів, не повідомив про це присутніх на засіданнях сесій депутатів та не вжив заходів щодо недопущення його виникнення.

Постановою суду депутата сільської ради Новоград-Волинського району визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1, 2 ст. 172-7 КУпАП та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн.
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