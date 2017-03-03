В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)

2 марта около 10.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении владельцем микроавтобуса в его салоне предмета, похожего на гранату, сообщает zamkova.info
со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
На месте происшествия эксперты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины разрядили самодельное взрывное устройство типа «растяжки» с использованием гранаты РГД-5.
Утром житель г. Бердичева, 1962 г.р., обнаружил в салоне своего «Фольксваген LT 35», оставленного вечером возле многоэтажки, подозрительный предмет.
Как рассказал мужчина, он открыл транспортное средство со стороны пассажирской двери и увидел гранату, примотанную к рычагу коробки передач.
По оценкам специалистов, именно это обстоятельство спасло жизнь мужчины, поскольку в салоне было установлено самодельное взрывное устройство типа «растяжка» с использованием гранаты РГД-5.
Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Бердичевского отдела ограничили доступ к потенциально опасной территории, а эксперты взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области разрядили устройство.
В настоящее время боеприпас изъят и направлен на экпертное исследование.
По указанному факту начато уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия для установления причастных лиц.
2 марта около 10.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении владельцем микроавтобуса в его салоне предмета, похожего на гранату.