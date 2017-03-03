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В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)

В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)2 марта около 10.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении владельцем микроавтобуса в его салоне предмета, похожего на гранату, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

На месте происшествия эксперты взрывотехнической службы ГУНП Житомирщины разрядили самодельное взрывное устройство типа «растяжки» с использованием гранаты РГД-5.

Утром житель г. Бердичева, 1962 г.р., обнаружил в салоне своего «Фольксваген LT 35», оставленного вечером возле многоэтажки, подозрительный предмет.

Как рассказал мужчина, он открыл транспортное средство со стороны пассажирской двери и увидел гранату, примотанную к рычагу коробки передач.

По оценкам специалистов, именно это обстоятельство спасло жизнь мужчины, поскольку в салоне было установлено самодельное взрывное устройство типа «растяжка» с использованием гранаты РГД-5.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Бердичевского отдела ограничили доступ к потенциально опасной территории, а эксперты взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области разрядили устройство.

В настоящее время боеприпас изъят и направлен на экпертное исследование.

По указанному факту начато уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия для установления причастных лиц.

2 марта около 10.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении владельцем микроавтобуса в его салоне предмета, похожего на гранату.

В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)
В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)
В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)
В Бердичеве мужчина обнаружил в салоне микроавтобуса «растяжку» (ФОТО)
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