На Житомирщині припинено нецільове використання 12 га землі з родовищами бурштину

Органи прокуратури Житомирської області продовжують вживати системні заходи представницького характеру, спрямовані на припинення використання не за цільовим призначенням земель, на яких розташовані поклади бурштину, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Зокрема, протягом січня-лютого цього року судами задоволено шість позовів про повернення до державної власності 12 га земель цієї категорії, що на території Барашівської сільської ради Ємільчинського району.
Йдеться про те, що Головним Управлінням Держгеокадастру в області у серпні 2014 року неправомірно передано у приватну власність жителям Житомирської та Київської областей 14 га землі для ведення особистого селянського господарства.
Зокрема, усупереч вимогам чинного законодавства, Держгеокадастр передав угіддя, не провівши вивчення щодо показників їх родючості та даних раціонального використання.
До того ж, окремі власники ділянок, не маючи намірів обробляти землю чи займатися особистим селянським господарством, відразу ж продали свої наділи, на яких, за інформацією органів місцевого самоврядування, розташовані корисні копалини загальнодержавного значення – бурштин.
На даний час ще один заявлений прокуратурою позов про повернення до державної власності двох гектарів землі з покладами бурштину на території цієї ж сільської ради, перебуває на розгляді у суді.
Прокуратура і надалі дотримуватиметься принциповості та послідовності щодо виявлення та протидії нецільовому використанню землі з покладами бурштину.