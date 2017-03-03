Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:24 – Кабмін ухвалив оперативне рішення щодо Насірова 
  • 13:21 – Міст біля с. Рудня-Пошта готують до укладання асфальту – попередньо проїзд обіцяють відкрити 8 березня 
  • 13:15 – У Житомирі спеціалісти з Сумщини провели майстер-клас з облаштування музейних комплексів 
  • 12:14 – У Новограді-Волинському поліцейські на вулиці зупинили чоловіка, який ніс… снаряд (ФОТО) 
  • 16:08 – Львівська компанія «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» прокоментувала конфліктну ситуацію з укладанням плитки в Житомирі 

На Житомирщині припинено нецільове використання 12 га землі з родовищами бурштину

На Житомирщині припинено нецільове використання 12 га землі з родовищами бурштинуОргани прокуратури Житомирської області продовжують вживати системні заходи представницького характеру, спрямовані на припинення використання не за цільовим призначенням земель, на яких розташовані поклади бурштину, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зокрема, протягом січня-лютого цього року судами задоволено шість позовів про повернення до державної власності 12 га земель цієї категорії, що на території Барашівської сільської ради Ємільчинського району.

Йдеться про те, що Головним Управлінням Держгеокадастру в області у серпні 2014 року неправомірно передано у приватну власність жителям Житомирської та Київської областей 14 га землі для ведення особистого селянського господарства.

Зокрема, усупереч вимогам чинного законодавства, Держгеокадастр передав угіддя, не провівши вивчення щодо показників їх родючості та даних раціонального використання.

До того ж, окремі власники ділянок, не маючи намірів обробляти землю чи займатися особистим селянським господарством, відразу ж продали свої наділи, на яких, за інформацією органів місцевого самоврядування, розташовані корисні копалини загальнодержавного значення – бурштин.

На даний час ще один заявлений прокуратурою позов про повернення до державної власності двох гектарів землі з покладами бурштину на території цієї ж сільської ради, перебуває на розгляді у суді.

Прокуратура і надалі дотримуватиметься принциповості та послідовності щодо виявлення та протидії нецільовому використанню землі з покладами бурштину.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 24
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині припинено нецільове використання 125 га землі вартістю 2,6 млн грн
» Прокуратура Житомирщини припинила нецільове використання 4 га землі з родовищами бурштину
» На Житомирщині за втручання прокуратури припинено незаконне користування понад 1 тис га угідь вартістю 13,7 млн грн
» Справу про нецільове використання сільськогосподарських угідь суд розгляне повторно
» На Житомирщині СБУ викрила механізм відчуження державної землі під незаконний видобуток бурштину
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суддю Чауса затримано в Молдові
Уряд вдвічі скоротив процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм, - Зубко
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+