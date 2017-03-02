У Житомирі обговорили деталі Всесвітнього з’їзду молоді з Почесним Консулом Камеруна

Заступник міського голови Матвій Хренов та Почесний Консул Камеруна Жанік Талла 2 березня обговорили деталі проведення Всесвітнього З’їзду Молоді задля подолання негативних явищ у світі, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
На території Гідропарку 28-30 квітня відбудеться масштабний захід «Всесвітній з’їзд молоді», під час якого прогресивна молодь з різних країн обговорить найбільш важливі проблеми сучасності.
Організаторами заходу є Житомирська міська дитяча громадська організація «Все робимо самі» та благодійна організація «Український фонд благодійництва».
«Під час Всесвітнього з’їзду молоді ми плануємо зібрати кошти для оплати операцій та реабілітації дітей з особливими потребами, дітей з онкологічними захворюваннями та дітей, хворих на ВІЛ. Також ми працюємо над тим, щоб потрапити у Книгу Рекордів світу як найблагодійніше місто в світі», – розповідає голова правління «Українського фонду благодійництва» Леся Морозова.
Заступник міського голови Матвій Хренов зазначив, що міська влада готова взяти на себе координацію заходів в рамках проекту та долучитися як партнер.
«Для нас надзвичайно важливим є залучення молоді до вирішення проблем, пов’язаних з негативними явищами. Об’єднання молодіжних ініціатив в прагненні змінити сучасність на краще – це чудова ідея», – пояснює Матвій Хренов.
Організатори планують зібрати в Житомирі тисячі молодих людей, які бажають змінити ситуацію у боротьбі з негативними явищами світу, та через семінари й тренінги розробити концепції і резолюції подолання цих проблем. Вже зараз свою присутність підтвердили країни ближнього зарубіжжя.
Почесний Консул Камеруна Жанік Талла пообіцяв посприяти в організації залучення молоді з 15 африканських держав.
«Для здорової нації важливим є не лише пропаганда здорового способу життя, а й спільні дії над опікою людей, які цього потребують», – додає Жанік Талла.