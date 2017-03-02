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У Житомирі обговорили деталі Всесвітнього з’їзду молоді з Почесним Консулом Камеруна

У Житомирі обговорили деталі Всесвітнього з’їзду молоді з Почесним Консулом КамерунаЗаступник міського голови Матвій Хренов та Почесний Консул Камеруна Жанік Талла 2 березня обговорили деталі проведення Всесвітнього З’їзду Молоді задля подолання негативних явищ у світі, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

На території Гідропарку 28-30 квітня відбудеться масштабний захід «Всесвітній з’їзд молоді», під час якого прогресивна молодь з різних країн обговорить найбільш важливі проблеми сучасності.

Організаторами заходу є Житомирська міська дитяча громадська організація «Все робимо самі» та благодійна організація «Український фонд благодійництва».

«Під час Всесвітнього з’їзду молоді ми плануємо зібрати кошти для оплати операцій та реабілітації дітей з особливими потребами, дітей з онкологічними захворюваннями та дітей, хворих на ВІЛ. Також ми працюємо над тим, щоб потрапити у Книгу Рекордів світу як найблагодійніше місто в світі», – розповідає голова правління «Українського фонду благодійництва» Леся Морозова.

Заступник міського голови Матвій Хренов зазначив, що міська влада готова взяти на себе координацію заходів в рамках проекту та долучитися як партнер.

«Для нас надзвичайно важливим є залучення молоді до вирішення проблем, пов’язаних з негативними явищами. Об’єднання молодіжних ініціатив в прагненні змінити сучасність на краще – це чудова ідея», – пояснює Матвій Хренов.

Організатори планують зібрати в Житомирі тисячі молодих людей, які бажають змінити ситуацію у боротьбі з негативними явищами світу, та через семінари й тренінги розробити концепції і резолюції подолання цих проблем. Вже зараз свою присутність підтвердили країни ближнього зарубіжжя.

Почесний Консул Камеруна Жанік Талла пообіцяв посприяти в організації залучення молоді з 15 африканських держав.

«Для здорової нації важливим є не лише пропаганда здорового способу життя, а й спільні дії над опікою людей, які цього потребують», – додає Жанік Талла.
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