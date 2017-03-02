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У Житомирі поліцейські викрили ще одного шахрая

У Житомирі поліцейські викрили ще одного шахраяЧоловік під приводом зателефонувати заволодів чужим мобільником і втік. Правоохоронці розшукали пройдисвіта. Триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

1 березня до Житомирського відділу поліції звернувся 37-річний киянин із заявою про те, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів його мобільним телефоном. За словами заявника, незнайомець підійшов до нього на вулиці і попросив терміново подзвонити з мобільного телефону, оскільки його розряджений. Коли ж гаджет довірливий перехожий передав йому у руки, чоловік просто втік. Сума збитку склала понад 2 тисячі гривень.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські провели низку необхідних для розкриття злочину заходів.

– У результаті працівники підрозділу превентивної діяльності житомирської поліції встановили, що до ошуканства причетний 30-річний житель обласного центру, який у злочині зізнався. Викрадений телефон у нього вилучено, - повідомив начальник Житомирського ВП ГУНП Михайло Сорока. – Нині чоловіка перевіряють на причетність до інших аналогічних правопорушень, зареєстрованих в обласному центрі.

Водночас поліцейські наполегливо закликають громадян не довіряти незнайомцям. Не передавайте випадковим перехожим мобільні телефони або планшети у руки. За необхідності викликати екстрені служби на прохання невідомих ви можете і самостійно, як і передати певну інформацію абоненту, якого «терміново слід набрати».

Також розкажіть про правила поводження з гаджетами неповнолітнім дітям. Насамперед – не хизуватися вартісними мобільниками привселюдно і не передавати їх незнайомцям, ким би вони не представлялися.

Будьте обачними і обережними у всіх справах, що стосуються ваших коштів або цінних речей. Пам’ятайте, що на вашу довірливість повсякчас полюють пройдисвіти і найкращий захист від них – критичний розум і твереза оцінка ситуації.
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