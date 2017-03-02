В обласній прокуратурі відкрили перше кримінальне провадження за результатами особистого прийому громадян по Skype-зв’язку

На прийомі у Пулинах до заступника прокурора області Роксолани Гребенюк один із жителів Баранівського району звернувся зі скаргою на приватного підприємця. За його словами, той, займаючись збором молока та молочних продуктів у селі Стара Гута, протягом майже трьох місяців не виплачував місцевим жителям заробітну плату – заборгованість сягнула позначки у 30 тисяч гривень. За результатом розгляду цієї скарги Новоград-Волинською місцевою прокуратурою вже розпочато кримінальне провадження.
Під час того ж особистого прийому до заступника прокурора області зверталися й інші громадяни, які, зокрема, скаржилися на неналежне розслідування працівниками місцевого відділення поліції деяких кримінальних проваджень, неправомірні дії виконавчого комітету однієї із сільрад, просили допомоги у вирішенні конфлікту із житлового питання, що виник між родичами.
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