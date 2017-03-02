Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:08 – Львівська компанія «Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія» прокоментувала конфліктну ситуацію з укладанням плитки в Житомирі 
  • 16:06 – ДТП на трасі Київ - Чоп: вантажівку перекинуло, а її водія госпіталізували (ФОТО) 
  • 16:02 – У Житомирі обговорили деталі Всесвітнього з’їзду молоді з Почесним Консулом Камеруна 
  • 15:47 – У Житомирі поліцейські викрили ще одного шахрая 
  • 15:38 – Затриману у Борисполі житомирянку чекає відбування покарання за торгівлю людьми (ФОТО) 

В обласній прокуратурі відкрили перше кримінальне провадження за результатами особистого прийому громадян по Skype-зв’язку

В обласній прокуратурі відкрили перше кримінальне провадження за результатами особистого прийому громадян по Skype-зв’язкуНа прийомі у Пулинах до заступника прокурора області Роксолани Гребенюк один із жителів Баранівського району звернувся зі скаргою на приватного підприємця. За його словами, той, займаючись збором молока та молочних продуктів у селі Стара Гута, протягом майже трьох місяців не виплачував місцевим жителям заробітну плату – заборгованість сягнула позначки у 30 тисяч гривень. За результатом розгляду цієї скарги Новоград-Волинською місцевою прокуратурою вже розпочато кримінальне провадження.

Під час того ж особистого прийому до заступника прокурора області зверталися й інші громадяни, які, зокрема, скаржилися на неналежне розслідування працівниками місцевого відділення поліції деяких кримінальних проваджень, неправомірні дії виконавчого комітету однієї із сільрад, просили допомоги у вирішенні конфлікту із житлового питання, що виник між родичами.

103fm.com.ua
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 35
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Прокуратура Житомирщини запровадила особистий прийом громадян із застосуванням – Skype-зв’язку
» У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії
» В Андрушівці після виїзного прийому громадян прокурор області відкрив кримінальне провадження
» На Житомирщині б'ють селян які відмовляються продавати ягоди за зниженими цінами
» Юрій Івакін: «Звертаючись до міліції, громадяни мають бути впевнені в отриманні необхідної допомоги»
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суддю Чауса затримано в Молдові
Уряд вдвічі скоротив процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм, - Зубко
Втікача-фігуранта «газової справи» оголошено у розшук
Мін'юст переводить подачу і видачу документів в он-лайн
ЄС виділяє 18 млн. євро гуманітарної допомоги Україні
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
Битва за Дональда Трампа только начинается
Лавров осоромився на Балканах
Північна Корея запустила балістичну ракету
Україна стала топ-пріоритетом НАТО
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+