На Житомирщині поліцейські врятували людей з пожежі (ФОТО)

Після півночі в Андрушівському районі загорілося горище у приватному будинку. За щасливим збігом обставин неподалік патрулювали працівники поліції, які кинулися на допомогу. Трьох людей, які на той час знаходилися в оселі, вдалося врятувати, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Уночі 28 лютого поліцейські Роман Вербівський та Олександр Скрицький у складі групи забезпечення безпеки дорожнього руху ГУНП в області патрулювали в Андрушівському районі. Автомобілем вони їхали вулицею с. Малих Мошківців, коли раптом помітили, що віддалік палає дах одного з будинків. Поліцейські кинулися до місця події.
- Бігти довелося навпростець, городами, адже пожежа сталася на паралельній вулиці, а шукати об’їзд у незнайомому селі було ніколи, - розповідає Роман Вербівський. – Біля палаючого будинку вже була якась жінка. Вона сказала нам, що у будинку є люди, але до них не можна достукатися.
Поліцейські спробували голосно гукати та стукати у двері та вікна, однак ніхто не озивався. Відтак миттєво прийняли рішення – розбили скло у вікні. Аж тоді у кімнаті хтось заворушився.
З’ясувалося, що господарі спали і не відчували пожежу на горищі будинку. Поліцейські допомогли трьом людям вибратися на вулицю. На щастя, ніхто з них не постраждав, вчасно опинившись зовні палаючої оселі.
Про події тієї ночі пригадує господиня Тетяна:
- Я допізна працюю, тож прийшла втомлена, потім ще поралася по господарству. Чоловік теж цілий день працював – разом з товаришем прибудовували гараж. Тож вони обидва потомлені полягали спати. А близько 1-ї нарешті заснула і я. А через деякий час прокинулись від звука розбитого вікна і дізналися про пожежу.
Разом із сусідами, які вже прибігли на допомогу, поліцейські виштовхали з двору автомобіль господарів та міні-трактор, аби врятувати техніку від пошкодження.
- У господарів ми відразу уточнили, чи в будинку не залишилось дітей або інших людей. Коли прибулі працівники УДСНС локалізували пожежу, ми переконалися, що нашої допомоги більше не треба, та продовжили патрулювання, - продовжує Роман Вербівський.
Нині причину виникнення пожежі встановлюють.
Молоде подружжя, господарі оселі, поступово ремонтують житло і щиро дякують своїм рятівникам, що лишилися живі та неушкоджені.