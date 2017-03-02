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Другий зимовий похід АТОшників у Карпати

Другий зимовий похід АТОшників у КарпатиПочуття безмежної любові до гір зародилося у багатьох учасників “Говерляни”, одним із видів глобальної креативної програми по психологічній реабілітації учасників АТО, започаткованої ГО “Атошник” та Житомирського турклубу «Полісся».

Це вже другий такий туристичний похід для учасників АТО та їх сімей. Цьогоріч виявили бажання вибратися на вершину Говерли та Петрасу 22 людини з Житомира, Бердичева та Коростеня.

“Я закохався у ці гори. Отримав нереальний заряд адреналіну і просто відпочив – чотири дні абсолютного спокою. Це було круто», - ділиться враженнями Роман, десантник у другому покоління з Коростеня.
Сходиться у думці з Романом і житомирянин АТОшник Володимир: “Це бомба просто. Ніколи не думав, що можна так розвантажитися. Після сходження на вершину Петрасу нас усіх переповнювали емоції. Організаторам - щира подяка, це корисна справа!”

Незважаючи на складні погодні умови, учасникам походу вдалося піднятися на вершину Петрасу. А от Говерла цього року, незважаючи на подвійний «штурм» не піддалася. Проте, всі «туристи» одностайно вирішили наступного року досягнути своєї мети і все таки зійти на вершину найвищої в Україні гори.

Віктор Камлук, Ірина Чевська
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
Другий зимовий похід АТОшників у Карпати
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