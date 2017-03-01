У Житомирі готують бійців загонів територіальної оборони. Фото

Днями, представники Житомирського обласного військового комісаріату провели практичні заняття під час яких особовий склад загону територіальної оборони вдосконалював свою польову навченість та вміння діяти зі зброєю, повідомили zamkova.info у прес-службі оперативного командування «Північ».
— Подібні заняття ми проводимо з метою набуття та підтримки практичних навичок особового складу підрозділів територіальної оборони в застосуванні стрілецької зброї, мінної безпеки, наданні першої медичної допомоги та дій в умовах сучасного загальновійськового бою, — зазначив начальник управління територіальної оборони оперативного командування «Північ» полковник Олексій Макаренко.
Варто зазначити, що підготовка загонів територіальної оборони відіграє важливе місце в загальній системі забезпечення обороноздатності країни, тому подібні заходи у військах оперативного командування «Північ» проводяться постійно.
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