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На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)

У м. Коростені четверо молодиків зненацька нападали на місцевих жителів, жорстоко били та відбирали у них цінні речі. Встановити особи та розшукати винуватців оперативникам кримінальної поліції допомогли відеозаписи камер спостереження, що зафіксували напад на одного із заявників? повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)

15 лютого до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про надання медичної допомоги 18-річному жителю району, якого побили та пограбували невідомі особи.

У ході спілкування із потерпілим поліцейські з’ясували, що подія трапилася близько 20 години на пероні залізничного вокзалу м. Коростеня. Четверо незнайомих молодиків почали чіплятися до хлопця, а потім напали на нього і жорстоко побили, відібравши ще й планшет вартістю 1,5 тисячі гривень.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і у рамках розпочатого кримінального провадження оперативники підрозділу кримінальної поліції провели низку заходів для встановлення осіб нападників і їх місця знаходження.

– Серед здійснених заходів було проаналізовано і вилучені записи з камер відеоспостереження. З їх допомогою та за зібраними на місці події речовими доказами було встановлено особи підозрюваних у причетності до злочину, - розповів начальник Коростенського ВП ГУНП Олександр Гайовий.

Відтак у вчиненні кримінального правопорушення було викрито чотирьох жителів м.Коростеня, яким ще не й виповнилося 18 років. Парубки ніде не працюють, а один з них навчається у професійно-технічному навчальному закладі. Свою вину вони визнали.

У ході слідчих дій була встановлена причетність двох із затриманих до нападу на ще одного жителя райцентру, що мав місце уночі 13 лютого неподалік жилого будинку в одному з мікрорайонів міста. Тоді, добряче побивши 25-річного перехожого, нападники забрали у нього вартісний мобільний телефон.

У молодиків відібрані в обох жертв речі були вилучені.

Загалом хлопців обґрунтовано підозрюють у причетності до 3-х розбійних нападів і грабежу, вчинених у Коростені.
Досудові розслідування тривають. За чинним законодавством винуватцям може загрожувати позбавлення волі на тривалий термін.
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