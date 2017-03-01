На Житомирщині поліція затримала групу неповнолітніх розбійників (ФОТО)

У м. Коростені четверо молодиків зненацька нападали на місцевих жителів, жорстоко били та відбирали у них цінні речі. Встановити особи та розшукати винуватців оперативникам кримінальної поліції допомогли відеозаписи камер спостереження, що зафіксували напад на одного із заявників? повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
15 лютого до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про надання медичної допомоги 18-річному жителю району, якого побили та пограбували невідомі особи.
У ході спілкування із потерпілим поліцейські з’ясували, що подія трапилася близько 20 години на пероні залізничного вокзалу м. Коростеня. Четверо незнайомих молодиків почали чіплятися до хлопця, а потім напали на нього і жорстоко побили, відібравши ще й планшет вартістю 1,5 тисячі гривень.
Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і у рамках розпочатого кримінального провадження оперативники підрозділу кримінальної поліції провели низку заходів для встановлення осіб нападників і їх місця знаходження.
– Серед здійснених заходів було проаналізовано і вилучені записи з камер відеоспостереження. З їх допомогою та за зібраними на місці події речовими доказами було встановлено особи підозрюваних у причетності до злочину, - розповів начальник Коростенського ВП ГУНП Олександр Гайовий.
Відтак у вчиненні кримінального правопорушення було викрито чотирьох жителів м.Коростеня, яким ще не й виповнилося 18 років. Парубки ніде не працюють, а один з них навчається у професійно-технічному навчальному закладі. Свою вину вони визнали.
У ході слідчих дій була встановлена причетність двох із затриманих до нападу на ще одного жителя райцентру, що мав місце уночі 13 лютого неподалік жилого будинку в одному з мікрорайонів міста. Тоді, добряче побивши 25-річного перехожого, нападники забрали у нього вартісний мобільний телефон.
У молодиків відібрані в обох жертв речі були вилучені.
Загалом хлопців обґрунтовано підозрюють у причетності до 3-х розбійних нападів і грабежу, вчинених у Коростені.
Досудові розслідування тривають. За чинним законодавством винуватцям може загрожувати позбавлення волі на тривалий термін.