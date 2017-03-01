Президент України відсторонив від посади голову Брусилівської РДА

Голову Брусилівської райдержадміністрації Житомирської області Анатолія Шишковського відсторонено від посади, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Відповідне розпорядження №50/2017-рп підписав Президент України Петро Порошенко вчора, 28 лютого.
«Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича від посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області», – йдеться у документі.
Частина третя статті 154 Кримінального процесуального кодексу України передбачає відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством.
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