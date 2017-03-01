За втручання прокуратури Житомирщини припинено незаконну оренду приміщення гімназії

За позовом Бердичівської місцевої прокуратури рішенням господарського суду Житомирської області визнано недійсним договір оренди нежитлового приміщення Гришковецької гімназії та зобов’язано суб’єкта господарювання звільнити його і повернути балансоутримувачу, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що у січні 2016 року відділом освіти Бердичівської райдержадміністрації неправомірно укладено з Публічним акціонерним товариством договір оренди нежитлового приміщення загальною площею понад 76 м2 для надання послуг проводового електрозв’язку.
Зокрема, усупереч вимогам Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту» і «Про оренду державного та комунального майна», договір укладено без відповідного дозволу власника майна – Бердичівської районної ради. Також, приміщення використовувалося не для навчальних цілей.
Прокуратурою вжито заходів представницького характеру та припинено незаконну оренду приміщення гімназії.
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