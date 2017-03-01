У КП “Парк” “намалювали” фінансовий план для “галочки”

Фінансовий план на 2017 рік, представлений КП “Парк” на виконкомі, повністю базується на показниках минулого року. Згідно цього плану КП “Парк” має заробити за рік 3 млн 300 грн і навіть отримати прибуток. Проте підвищення мінімальної заробітної плати та інші витрати, розмір яких збільшився у цьому році в рази, адміністрація КП “Парк” не враховувала, що й викликало безліч питань у членів виконкому.
“Навіщо тоді ви вводите виконком в оману своїм фінпланом?”, – поцікавився член виконкому Руслан Годований.
У ході дискусії з’ясувалося, що фінплан, навіть фіктивний – чиста формальність, без затвердження якої діяльність підприємства буде незаконною. Підвищення мінімальної заробітної плати стало “несподіванкою” для адміністрації КП “Парк”, і врахувати реальні показники доходів та витрат до 1 березня на підприємстві просто не встигли. Але пообіцяли, що згодом обов’язково скоригують фінансовий план і представлять його на розсуд виконкому.
Нагадаємо, що основною діяльністю КП “Парк” є функціонування атракціонів та тематичних парків. Проте навіть тарифи на свої послуги КП “Парк” досі не склало.
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