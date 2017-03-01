Загальна кількість звернень до центру за 2016 рік становить більше 60000 звернень: реєстрація документів, їх отримання, консультації уповноважених представників суб’єктів надання адміністративних послуг, в т.ч. виконавчих органів міської ради, адміністраторів сектору по наданню адміністративних послуг суб’єктам господарювання та адміністраторів сектору по наданню адміністративних послуг громадянам, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Для покращення роботи ЦНАП міська влада планує перейняти досвід Грузії. Адже саме там був створений Будинок юстиції, що не має подібних аналогів у світі. Будинок юстиції (House of Justice) – це публічна установа, що має абсолютно нову концепцію послуг Міністерства юстиції Грузії. Тут державне обслуговування максимально орієнтоване на споживача і побудоване за бізнес логікою, яка проявляється в прагненні оптимізації усіх процесів. У Будинку юстиції отримання послуг різних структур для громадян можливе за принципом «єдиного вікна». Жодна структура у світі не надає таку кількість послуг за короткий термін у одному місці. Громадяни можуть отримати одночасно послуги Агентства цивільного реєстру, Національного агентства публічного реєстру(НАПР), Національного архіву, Національного бюро виконання, Нотаріальної палати, Законодавчого вісника, Навчального центру юстиції. Таку кількість послуг за такий короткий термін у одному місці не надають ніде.
Упродовж 2016 року до адміністраторів ЦНАП надійшло та зареєстровано 27870 звернень щодо отримання адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру. За аналізований період видано більше 24000 оформлених результатів та зареєстрованих декларацій та близько 3000 відмов у наданні адміністративних послуг та реєстрації декларацій.
У ЦНАП здійснюється прийом уповноваженими представниками департаменту реєстрації міської ради (відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), а також державним кадастровим реєстратором Управління Держгеокадастру у Житомирському районі Житомирської області.
Найбільшу кількість звернень до центру за 2016 рік становили звернення щодо оформлення паспортних документів громадян України, реєстрації декларацій щодо виконання будівельних робіт та готовності об’єктів до експлуатації, оформлення земельних питань, оформлення документів дозвільного характеру та ін.
Для покращення поінформованості громадян та суб’єктів господарювання в приміщенні центру розміщено стенди з інформацією щодо переліку дозволів, адміністративних послуг та всіх необхідних документів для їх отримання, розроблені інформаційні та технологічні картки, на сайті міської ради в рубриці «Центр надання адміністративних послуг» постійно висвітлюється та оновлюється інформація щодо порядку видачі документів дозвільного характеру та отримання адміністративних послуг.