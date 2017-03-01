У Житомирі поліція затримала молодика, причетного до низки шахрайств

28 лютого поліцейські Житомирського відділу поліції викрили 30-річного жителя обласного центру у причетності щонайменше до трьох ошуканств по схемі «Ваш син вчинив ДТП». Нині перевіряється можливість скоєння молодиком інших правопорушень, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
13, 14 та 20 лютого до відділу надійшли заяви від житомирянок про ошуканство за схожих обставин.
75-річна пенсіонерка розповіла поліцейським, що повірила невідомому, який повідомив по телефону, що її син учинив дорожньо-транспортну пригоду та потребує матеріальної допомоги. А оскільки син знаходиться за кордоном, то жінка не змогла з ним зв’язатись швидко, щоб перевірити цю інформацію і повірила шахраєві, якому передала у своєму будинку 10,5 тисяч гривень.
Інша житомирянка, 1945 року народження, повіривши незнайомцеві, також сподівалась залагодити неприємності сина, який нібито травмував у ДТП дівчину, та передала на вулиці значну суму якомусь молодикові.
13 тисяч гривень віддала третя заявниця, отримавши дзвінок на стаціонарний телефон пізнього вечора 20 лютого. Все та ж байка про ДТП, розказана нібито сином, змусила жінку вчинити безрозсудно.
За всіма цими фактами були розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайсто) Кримінального кодексу України.
Поліцейські, працюючи з потерпілими, звертали увагу на найменші дрібниці, щоб зібрати відомості про причетних до ошуканства.
- Завдяки проведеним заходам, зібраній доказовій базі нам вдалося встановити, що у цих випадках діяла одна й та ж особа – 30-річний молодик, житель обласного центру, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – 28 лютого ми його затримали та доставили до слідчого для отримання показів. Він свою причетність до ошуканств визнав.
Санкція статті 190 ККУ не передбачає суворого покарання для шахраїв (штраф, виправні роботи, обмеження волі до 5 років або ув’язнення до 3 років), а, як свідчить практика, вони продовжують ошукувати людей навіть після винесення вироку, знаходячи для цього практичні можливості. Тому поліцейські застерігають громадян: лише ваша поінформованість, обачність та критичне мислення можуть допомогти вам уберегти ваші заощадження від шахраїв. Не поспішайте виконувати їх сумнівні вказівки, а керуйтесь здоровим глуздом і тверезим поглядом на речі.