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Сотні житомирян вже стали власниками електронних квитків

Сотні житомирян вже стали власниками електронних квитківЗ 27 лютого у місті Житомирі стартував продаж е-квитків. Реалізація здійснюється у кіосках КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«У березні, він буде діяти як звичайний проїзний, який потрібно просто пред'являти, однак потім, коли термінали будуть встановлені у всіх тролейбусах та трамваях, його слід буде валідувати (прикладати до терміналу) та отримувати паперовий квиток. З квітня, свій е-квиток потрібно буде «поповнювати» у точках продажу», - пояснює директор КП «Житомиртранспорт» Іван Фурлет.

Власниками е-квитків, впродовж одного дня з моменту старту реалізації, вже стали сотні житомирян. Лише в одному з пунктів продажу за адресою вулиця Небесної Сотні – 93 житомирянина придбали електронні квитки.
Сотні житомирян вже стали власниками електронних квитків
«Спочатку ми трохи боялися реалізації проекту е-квитка, але дивлячись на зацікавленість не лише молодого покоління, а й людей старших ми розуміємо, що попит є. Люди не тільки цікавляться, а й активно купують», – розповіла продавець місячних проїзних квитків Галина Іванівна.

Студентка Юлія, вже встигла придбати електронні квитки для себе та свого молодшого брата-школяра.

«Ми вже хочемо випробувати новий квиток у дії. І сподіваємось, що тролейбуси та трамваї будуть повністю обладнані найближчим часом», – ділиться враженнями Юлія.
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