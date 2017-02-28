Сотні житомирян вже стали власниками електронних квитків

З 27 лютого у місті Житомирі стартував продаж е-квитків. Реалізація здійснюється у кіосках КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління», повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«У березні, він буде діяти як звичайний проїзний, який потрібно просто пред'являти, однак потім, коли термінали будуть встановлені у всіх тролейбусах та трамваях, його слід буде валідувати (прикладати до терміналу) та отримувати паперовий квиток. З квітня, свій е-квиток потрібно буде «поповнювати» у точках продажу», - пояснює директор КП «Житомиртранспорт» Іван Фурлет.
Власниками е-квитків, впродовж одного дня з моменту старту реалізації, вже стали сотні житомирян. Лише в одному з пунктів продажу за адресою вулиця Небесної Сотні – 93 житомирянина придбали електронні квитки.
«Спочатку ми трохи боялися реалізації проекту е-квитка, але дивлячись на зацікавленість не лише молодого покоління, а й людей старших ми розуміємо, що попит є. Люди не тільки цікавляться, а й активно купують», – розповіла продавець місячних проїзних квитків Галина Іванівна.
Студентка Юлія, вже встигла придбати електронні квитки для себе та свого молодшого брата-школяра.
«Ми вже хочемо випробувати новий квиток у дії. І сподіваємось, що тролейбуси та трамваї будуть повністю обладнані найближчим часом», – ділиться враженнями Юлія.